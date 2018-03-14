Звезда новой «Лары Крофт» Викандер продемонстрировала неожиданно большой бюст в смелом платье
29-летняя Алисия Викандер блеснула на премьере нового фильма о Ларе Крофт.
Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Исполнительница главной роли Алисия Викандер вызвала бурный восторг поклонников, появившись на красной дорожке в платье Louis Vuitton с умопомрачительным декольте.
Причем наряд волшебным образом приподнял и будто визуально увеличил грудь девушки. Но в какой-то момент платье все же сыграло с Алисией злую шутку: актриса чуть потянула ткань вниз и... засветила лишнее.
Впрочем, красавица не смутилась, поправила платье, ослепительно улыбнулась и прошествовала в зал Chinese Theatre. А как вам провокационный образ Алисии Викандер?
Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» выходит на российские экраны уже завтра, 15 марта.
Фото: Global Look Press
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