Звезда новой «Лары Крофт» Викандер продемонстрировала неожиданно большой бюст в смелом платье

Причем наряд волшебным образом приподнял и будто визуально увеличил грудь девушки. Но в какой-то момент платье все же сыграло с Алисией злую шутку: актриса чуть потянула ткань вниз и... засветила лишнее.

Впрочем, красавица не смутилась, поправила платье, ослепительно улыбнулась и прошествовала в зал Chinese Theatre. А как вам провокационный образ Алисии Викандер?