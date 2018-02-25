Российские хоккеисты выиграли олимпийское золото в Пхенчхане

Стоит отметить, что сегодня утром было объявлено решение МОК о том, что российские спортсмены не смогут сегодня пройти на церемонии закрытия Олимпиады под государственным флагом. Это связано с двумя допинг-скандалами с нашими спортсменами — керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой. Тем не менее, МОК не отрицает возможность восстановления членства ОКР в организации, поскольку обнаружение двух положительных допинг-проб нельзя считать систематическим применением. МОК выразил мнение, что членсто ОКР будет восстановлено через несколько дней, когда будут проверены все допинг-пробы российских спортсменов.

Фото: globallookpress