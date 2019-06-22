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Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве

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я выбрал вместо рекламы.
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Лидия Федосеева-Шукшина

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Дочь актрисы подтвердила слухи о проблемах со здоровьем матери.

22 июня стало известно, что 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве. Дочь народной артистки РСФСР Ольга Шукшина в разговоре с РИА Новости подтвердила тревожные известия: «Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую». Как отмечает «Пятый канал», у Лидии Николаевны случился приступ бронхиальной астмы.

Напомним, несколько недель назад в больницу попал супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов. 72-летний продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо прохладительного напитка. Известно, что на днях Бари Каримович был выписан из больницы. «Отвез его в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер», - рассказал сын Бари Алибасова журналистам.

Редакция Passion.ru желает Лидии Федосеевой-Шукшиной скорейшего выздоровления!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Stephen Lock, Andrew Parsons, Mark Thomas, Ray Tang, Pool/Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images

Видео: YouTube

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