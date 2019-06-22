22 июня стало известно, что 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве. Дочь народной артистки РСФСР Ольга Шукшина в разговоре с РИА Новости подтвердила тревожные известия: «Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую». Как отмечает «Пятый канал», у Лидии Николаевны случился приступ бронхиальной астмы.

Напомним, несколько недель назад в больницу попал супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов. 72-летний продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо прохладительного напитка. Известно, что на днях Бари Каримович был выписан из больницы. «Отвез его в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер», - рассказал сын Бари Алибасова журналистам.