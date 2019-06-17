Бари Алибасова выписали из больницы и отправили восстанавливаться в секретное место

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщают РИА Новости. Ранее поступила информация, что Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане, но после эти сведения опровергли, ссылаясь на слова Бари Алибасова-младшего.
В ближайшие дни продюсер будет находиться под постоянным наблюдением врачей.
«Отвез его в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер», - рассказал сын Бари журналистам. Он также отметил, что состояние отца хорошее, а в течение месяца станет понятно, в каком состоянии его пищевод.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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