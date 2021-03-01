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Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» остался без награды

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Церемония вручения «Золотого глобуса»

Фото: Global Look Press

Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус», фильм Дэвида Финчера «Манк», не был удостоен ни одной награды, передает NBC.

На 78-й церемонии вручения картина была представлена в шести категориях. Это номинации «Лучший драматический фильм», «Лучший актер главной роли - драма» (в лице Гэри Олдмена), «Лучшая актриса второго плана» (в исполнении Аманды Сейфрид).

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Кадр из фильм Дэвида Финчера «Манк»

Фото: East News

Кроме того, он был номинирован в категориях «Лучший режиссер» (Дэвид Финчер), «Лучший сценарий» (Джек Финчер). Фильм боролся за награду и в номинации «Лучшая музыка к фильму» (композитор Аттикус Росс и Трент Резнор).

Однако ни одной статуэтки картина создателям не принесла. Лучшим драматическим фильмом года признали «Землю кочевников», который снял Хлои Чжао.

Манк» рассказывает о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн» (1941). Заглавную роль исполнил Гэри Олдмен. Во второстепенных ролях снялись Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Том Пельфри, Сэм Тротон и Таппенс Мидлтон.

Ранее организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции и расизме. За неделю до 78-й церемонии награждения газета Los Angeles Times опубликовала разгромное расследование о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Оказалось, что гонорары ее членов сильно противоречат законам США: 87 участников ассоциации получают слишком крупные выплаты для некоммерческой организации. За год им выделили более двух миллионов долларов, причем щедро платят всем, но особенно - совету директоров.

Фото: East News, Global Look Press

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