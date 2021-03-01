Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» остался без награды

Кроме того, он был номинирован в категориях «Лучший режиссер» (Дэвид Финчер), «Лучший сценарий» (Джек Финчер). Фильм боролся за награду и в номинации «Лучшая музыка к фильму» (композитор Аттикус Росс и Трент Резнор).

Однако ни одной статуэтки картина создателям не принесла. Лучшим драматическим фильмом года признали «Землю кочевников», который снял Хлои Чжао.

Манк» рассказывает о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн» (1941). Заглавную роль исполнил Гэри Олдмен. Во второстепенных ролях снялись Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Том Пельфри, Сэм Тротон и Таппенс Мидлтон.

Ранее организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции и расизме. За неделю до 78-й церемонии награждения газета Los Angeles Times опубликовала разгромное расследование о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Оказалось, что гонорары ее членов сильно противоречат законам США: 87 участников ассоциации получают слишком крупные выплаты для некоммерческой организации. За год им выделили более двух миллионов долларов, причем щедро платят всем, но особенно - совету директоров.