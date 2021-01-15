Лечившая пациентов с коронавирусом медсестра помолилась и выиграла 73 млн рублей

Медсестра давно мечтала о покупке нового дома. Счастливица не торопится «спустить капитал» и обдумывает, как можно грамотно приумножить средства.

Уоткинс работает с зараженными COVID-19 в учреждении долгосрочного ухода в Дареме. По данным организаторов лотереи, ее шансы выиграть были один на более чем 513 тысяч. «Я очень благодарна. В последнее время видела столько ужасных вещей. Я молилась о том, чтобы бог помог мне в этой ситуации. Свершилось чудо. Меня как будто благословили», — уточнила медсестра.

Ранее житель Колумбии в одночасье стал обладателем крупной суммы после того, как купил лотерейный билет в аптеке. Колумбиец из города Медельин выиграл 3 561 360 долларов США (270,6 миллиона рублей).