Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за моральный вред с курящих соседей.

Знакома ли вам ситуация, когда сосед курит на своем балконе, а вам нечем дышать? Теперь вы сможете пожаловаться на него и получить компенсацию. Верховный суд РФ разрешил взыскивать компенсации за моральный вред с курящих на балконе соседей, если другим жильцам мешает сигаретный дым, передает информационное агентство «ТАСС».

Прецедентом стал спор между жителями одного дома в Новосибирске. Истец, которому мешал дым с балкона живущего этажом ниже соседа, пожаловался, что это негативно сказывается и на его здоровье и на состоянии здоровья его ребенка — и попросил суд запретить соседу курение на лоджии, взыскав с него 250 тысяч рублей за моральный ущерб.

«По смыслу правовых норм граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — решил Верховный суд России.

Он отменил решение нижестоящих инстанций, отказавших в компенсации, и присудил истцу 5 тысяч рублей.

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