Крик души: Ольга Бузова эмоционально ответила на оскорбления

На днях шоумен Андрей Скороход, известный также под ником Глебати, позволил себе крайне нелестно отозваться о своей коллеге с телеканала ТНТ Ольге Бузовой. В ответ певица и телеведущая заявила, что подаст на Андрея в суд. Следом звезда получила массу неприятных комментариев в свой адрес, и сегодня ее терпение лопнуло.

«Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы??? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду», — эмоционально высказалась Ольга в своем Instagram.