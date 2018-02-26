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Крик души: Ольга Бузова эмоционально ответила на оскорбления

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32-летняя Ольга Бузова высказалась по поводу судебного иска, который она собирается подать против резидента Comedy Club Андрея Скорохода.

На днях шоумен Андрей Скороход, известный также под ником Глебати, позволил себе крайне нелестно отозваться о своей коллеге с телеканала ТНТ Ольге Бузовой. В ответ певица и телеведущая заявила, что подаст на Андрея в суд. Следом звезда получила массу неприятных комментариев в свой адрес, и сегодня ее терпение лопнуло.

«Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы??? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду», — эмоционально высказалась Ольга в своем Instagram.

“О, еб..ь! Ольга Бузова подаст в суд на резидента Comedy Club за оскорбления. А, б..дь! Нет таких судов, которые принимают заявления от животных, запомни бл..ь, дворняга, запомни это!» Эдик Магаев. (Dj) Уверена, что каждый из Вас сталкивался с необоснованным хамством. Ваши эмоции? Вы злитесь, сердитесь? Отходите и забываете? А представьте, если хамство Вы встречаете каждый день? В необъятном количестве.. И с невероятной агрессией, полной ненавистью.. Надолго ли вас хватит? Моя чаша терпения заполнилась... Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого, стараюсь понять, простить и объяснять себе причины ненависти людей ко мне... Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт... некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Мужчины!!!! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы??? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду. Я не позволю таким хамам делать всё, что им захочется, и так просто меня унижать и оскорблять. У меня есть родители, семья, очень пожилые бабушки. К великому моему сожалению - они это всё видят. И расстраиваются куда сильнее.. От этого мне ещё больнее. Тут дело не только во мне... Я понимаю, что если такое поведение мужчины считают допустимым в нашем обществе, значит они себя так ведут и по отношению к другим. Девочки, девушки, женщины! А не пора ли напомнить, что мы - слабый пол??? Что никому не позволено нас унижать, оскорблять и тем более поднимать руку? Не пора ли полюбить себя и перестать это терпеть? Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому что я - девушка, Я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но!!!! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!!!

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Поклонники все как один поддержали Бузову, заверив, что они стоят за нее горой и не отвернутся из-за этого скандала. Напомним, друг Ольги и коллега Скорохода Тимур Батрутдинов уже извинился перед певицей, но остальные участники конфликта (кроме Андрея, звезда назвала еще пару имен своих обидчиков) пока хранят молчание.

Фото: Instagram

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