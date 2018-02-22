Ольга Бузова подает в суд на резидента Comedy Club

«У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама», — сообщила несколько часов назад в Instagram Ольга Бузова: «Сегодня один "недомужчина", с которым мы работаем на одном канале, позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из "Камеди", никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд».

Как отмечается в Сети, причиной этого заявления Ольги стало высказывание Андрея Скорохода (также известного как Глебати), резидента популярного юмористического шоу. В комментариях в своем Instagram юморист оценил нецензурую брань в адрес телеведущей лайком и написал: «Уличный пес Глебати встряхнул шерсть, чтобы стрясти блох, которых он подцепил на улице Бузовая 86... Спасибо всем за настроение. Смеяться над убогими — это одна из древнейших забав. Спасибо, что позволяете мне испытывать это животное чувство собственного превосходства. Будто все вокруг больны чумой, а ты здоров и не можешь заболеть. Я чувствую себя богом на этом фоне, всем пис!»