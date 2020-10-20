Кошка вернулась к убитой горем хозяйке после похорон
История о том, как кошка вернулась к хозяйке после похорон, рассказал сын Шерил Шмидт Эрик в Twitter. 63-летняя женщина живет в штате Индиана. Недавно она нашла недалеко от дороги труп животного. Она решила, что машина сбила ее семилетнюю кошку по кличке Китти. Американка сильно страдала, она устроила питомцу похороны на заднем дворе. Муж Шерил даже произнес прощальную речь. Безутешные мужчина и женщина после похорон отправились домой и были шокированы: на них из окна смотрела Китти.
You guys would not believe the roller coaster of emotions I’ve been through pic.twitter.com/BiJa0R4pfK— Eric Schmidt (@TalkingSchmidt) October 12, 2020
Американцы решили проверить, кого же они похоронили. Труп отвезли к ветеринару, который объяснил, что у дороги Шерил нашла кролика. После этого они снова похоронили его на заднем дворе. Шмидт выложил в сети скриншоты переписки с отцом, который рассказал ему о случившемся. Пост набрал более 800 тысяч лайков.
Ранее мы писали, что в Вологодской области пенсионерку из Харовска осудили за то, что она ударила своего кота ножом. Как объяснила пенсионерка, в тот вечер она была пьяна. Вернувшись домой, женщина в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. Позже она увидела своего кота Васю на кухонном столе, где он поедал колбасу, и ударила его.
Фото: pixabay.com
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