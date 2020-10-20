Кошка вернулась к убитой горем хозяйке после похорон

Американцы решили проверить, кого же они похоронили. Труп отвезли к ветеринару, который объяснил, что у дороги Шерил нашла кролика. После этого они снова похоронили его на заднем дворе. Шмидт выложил в сети скриншоты переписки с отцом, который рассказал ему о случившемся. Пост набрал более 800 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что в Вологодской области пенсионерку из Харовска осудили за то, что она ударила своего кота ножом. Как объяснила пенсионерка, в тот вечер она была пьяна. Вернувшись домой, женщина в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. Позже она увидела своего кота Васю на кухонном столе, где он поедал колбасу, и ударила его.