Кортни Кардашьян начала встречаться с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером

Кортни Кардашьян начала встречаться с Трэвисом Баркером, барабанщиком музыкальной группы Blink-182.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

Новости о близких отношениях звезд начали появляться уже давно, они давние друзья. При этом и Баркер, и Кардашьян всегда утверждали, что их связывают теплые, но исключительно дружеские отношения.

Сам Баркер всегда отзывался о своей подруге с большой нежностью и называл ее своим дорогим другом, однако неизменно подчеркивал, что между ними ничего нет.

По словам инсайдера, так и было до недавнего времени:

«Они встречаются уже месяц или два. Они долго дружили, но их отношения переросли в нечто большее, а Трэвису она давно нравится».

У каждого из звезд за плечами свой роман и трое детей: Баркер воспитывает троих от брака с Шанной Моклер (старшая дочь — ребенок Шанны от предыдущего брака), а у Кортни — трое детей от бывшего супруга Скотта Дисика.

Ни Кортни Кардашьян, ни Трэвис Баркер на данный момент свой роман официально не подтвердили.