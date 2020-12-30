Кортни Кардашьян блеснула в прозрачном комбезе с изображением Моны Лизы
Фото: Instagram @kourtneykardash
Кардашьян перенесла искусство в свой стиль. На свежем фото в блоге модель позирует в образе, выстроенном вокруг полупрозрачного комбинезона телесного цвета с изображением Моны Лизы. Поверх накинуто остромодное кожаное пальто, которое в паре с темными солнцезащитными очками вызвало у фолловеров ассоциацию с фильмом «Матрица» и его героиней Тринити. Венчают look брутальные ботинки.
Поклонники оставили под публикацией не одну тысячу восторженных комплиментов. «Все круче и круче!», «Королева Кортни», «Великолепная принцесса», «Самая стильная!», «Какой стильный образ», «Какая красивая женщина», «Икона стиля», — пишут в комментариях. Не так давно образ Кортни Кардашьян вызвал неоднозначную реакцию в Сети: бизнесвумен заподозрили в четвертой беременности. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kourtneykardash
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