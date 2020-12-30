Кортни Кардашьян блеснула в прозрачном комбезе с изображением Моны Лизы

Кардашьян перенесла искусство в свой стиль. На свежем фото в блоге модель позирует в образе, выстроенном вокруг полупрозрачного комбинезона телесного цвета с изображением Моны Лизы. Поверх накинуто остромодное кожаное пальто, которое в паре с темными солнцезащитными очками вызвало у фолловеров ассоциацию с фильмом «Матрица» и его героиней Тринити. Венчают look брутальные ботинки.