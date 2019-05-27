36-летняя звезда «Фантастической четверки» Кейт Мара впервые стала мамой и показала фото новорожденной дочери

Звезда фильмов «Фантастическая четверка» и «127 часов» Кейт Мара впервые стала мамой. Она родила дочь от супруга – актера Джейми Белла, с которым познакомилась на съемках. Они поженились в 2017 году.

О том, что у них родилась дочь Кейт рассказала только через две недели после значимого события. Радостью она поделилась с подписчиками в Instagram и показала фото с ножками малышки.