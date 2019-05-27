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36-летняя звезда «Фантастической четверки» Кейт Мара впервые стала мамой и показала фото новорожденной дочери

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Мара и Джейми Белл

Фото: Lev Radin/ Global Look press
О рождении девочки актриса сообщила лишь две недели спустя.

Звезда фильмов «Фантастическая четверка» и «127 часов» Кейт Мара впервые стала мамой. Она родила дочь от супруга – актера Джейми Белла, с которым познакомилась на съемках. Они поженились в 2017 году.

О том, что у них родилась дочь Кейт рассказала только через две недели после значимого события. Радостью она поделилась с подписчиками в Instagram и показала фото с ножками малышки.

У Джейми Белла уже есть 5-летний сын Джек от брака с актрисой Эван Рейчел Вуд.

Напомним, Кейт Мара – старшая сестра актрисы Руни Мары. Они росли в огромной семье. И их отца было 10 братьев и сестер. У актрис 40 кузин и кузенов.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, PMA, Hubert Boesl, Panoramic, Lev Radin/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Team Coco

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