Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева все-таки оправдают за драку в центре Москвы?

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев отбывали наказание в тюрьме, расположенной в Белгородской области. Их признали виновными в нескольких преступлениях: хулиганстве, драке в общественном месте и избиении людей. В сентябре они вышли из тюрмы. Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, отметил, что УДО спортсмены заслужили. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и достойно себя показали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.