Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева все-таки оправдают за драку в центре Москвы?
Фото: Globallookpress / Веленгурин Владимир
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд на заседание по вопросу о пересмотре дела, по которому они были осуждены. «Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ, учесть в приговоре роль каждого осужденного при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — цитируют судью РИА Новости.
Напомним, Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев отбывали наказание в тюрьме, расположенной в Белгородской области. Их признали виновными в нескольких преступлениях: хулиганстве, драке в общественном месте и избиении людей. В сентябре они вышли из тюрмы. Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, отметил, что УДО спортсмены заслужили. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и достойно себя показали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.
Фото: Instagram, globallookpress
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