Князь Монако Альбер II излечился от коронавирусной инфекции

«Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо», — говорится на странице князя и княгини Монако в Facebook. Ранее Альбер II рассказывал о своих симптомах вирусной инфекции: «Мои симптомы похожи на проявление гриппа, но мне кажется, у меня довольно легкий случай. У меня есть небольшая температура, что мне не так уж и плохо. Я немного кашляю. Первые несколько дней у меня был насморк, что и стало первым признаком заболевания, я чувствовал себя немного разбитым, но на этом все. Мне стоило быть осторожней из-за моей истории болезни, ведь пару лет назад я переболел пневмонией».

Напомним, о том, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, стало известно в середине марта. Тогда его представители сообщили в открытом письме, что тест дал положительный результат, но состояние монарха «не внушает опасений». «За состоянием здоровья князя тщательно следит его лечащий врач вместе с специалистами госпиталя "Принцесса Грейс". Князь Альбер работает удаленно из офиса в своих частных апартаментах, поддерживая устойчивую связь с коллегами», — уточнили представители пресс-службы.