Дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Радостную новость о пополнении в звездном семействе сообщил младший брат Кэтрин, Патрик Шварценеггер, которого папарацци поймали на рынке в Санта-Барбаре. «Они в порядке. Только что приобрел для нее маленький подарок», — отметил он в беседе с Entertainment Tonight, показывая пакет, перевязанный розовой лентой. Так что, судя по презенту, Кэтрин родила дочь.
Фото: Instagram Криса Пратта
О грядущем пополнении в звездном семействе стало известно весной. Малыш является первенцем для Кэтрин Шварценеггер, а ее отец, знаменитый актер Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. У Криса Пратта есть семилетний сын Джек от предыдущего брака с Анной Фэрис.
Напомним, Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились в июне 2019 года. Торжественная церемония прошла на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в окружении близких родственников и друзей молодоженов. Невеста выбрала классическое пышное белое платье в пол, которое дополнила длинной фатой, а жених остановил свой выбор на темно-синем костюме. Среди гостей церемонии были замечены родители невесты Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, ее братья Патрик и Кристофер и сестра Кристина, а одним из самых юных гостей стал сын Криса Джек.
Фото: Instagram, globallookpress
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