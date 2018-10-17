Керчьмыстобой: звезды кино и шоу-бизнеса приносят соболезнования родственникам жертв теракта

«Сегодня мое родное крымское Черное море, Черное от горя. Керчь скорбим вместе с вами! Как пережить своих детей?! Как?! Где взять силыжить?!», – написала Эвелина Бледанс.

«Страшная трагедия в Керчи. Когда много раз бывал в этом солнечном городе, это воспринимается особенно остро, очень близко к сердцу. Соболезнования родным, близким и жителям города», — написал Олег Газманов.

«Господи! Что же происходит?! Нас всех пугали апокалипсисом, какими-то страшными природными явлениями... а апокалипсис происходит в умах, страшно! Трагедия! Ни в чем неповинные девчонки и мальчишки, которые учились и мечтали, делали свои первые взрослые шаги... Дай Бог сил пережить близким такое горе и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написала Мария Кожевникова.

«Жуткие новости приходят из Керчи. Читаю и даже представить не могу, что должно происходить в голове человека, решившегося на такое? Но ещё больше не понятно - куда смотрят родители? Как можно не увидеть, не почувствовать состояние своего ребенка?! А можно ли вообще такое увидеть или заметить? Я приношу свои искренние соболезнования близким и родным погибших», — написала Юлия Савичева.

«Всем семьям мои глубочайшие соболезнования! Полная растерянность, дикая боль... Господи, дай сил близким», — написала Полина Гагарина.

«Слезы на глазах и ком в горле ..... Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии», — написала Юлия Барановская.

«Глубоко соболезную всем родным и близким!!! Керчь», — написала Татьяна Навка.

«Страшная трагедия обрушилась на город Керчь… Информация обновляется - число пострадавших в колледже растет... Больно, страшно, погибли люди, молодые мальчишки и девчонки, которые только сделали первый шаг на пути во взрослую жизнь. Горе... От всего сердца приношу соболезнования всем родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва. Дай Бог сил всем матерям и отцам! Не хватает слов, чтобы описать эту боль..…. Хочется лишь спросить: за что?», — написала Зара.

«Страшная трагедия. Соболезнуем родным и близким. Керчь», — написала Марина Юдашкина.

«Трагедия...безмерная скорбь и невозможность хоть как-то сейчас помочь близким и родным опустошает...и мне сейчас не так важно теракт это или убийство- ребят , молодых, талантливых, горящих не вернуть...что-то страшное творится с обществом, если страдают дети... мои глубочайшие соболезнования», — написала Юлия Ковальчук.

«Слова пусты... Вера и Время. Держитесь, дорогие люди», — написала Юлия Барановская.

«Господи, какая же страшная трагедия в Керчи. И детки погибли... Этот теракт, устроенный подонком принес горе во многие семьи... Мои соболезнования близким погибших..», — написала Анастасия Волочкова.

«Самые искренние соболезнования семьям погибших. Душой с вами», — написал Максим Галкин.

«Керчь. Страшная трагедия. Опять дети. Скорбим», — написал Гарик Харламов.

Юлия Высоцкая, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Тутта Ларсен, Виктория Лопырева, Александр Ревва почтили погибших молчанием.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / globallookpress