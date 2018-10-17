Владимир Путин выразил соболезнования жертвам трагедии в Керчи

Сегодня утром, 17 октября, в одном из колледжей города Керчь в Крыму сработало взрывное устройство. На данный момент, по сообщениям СМИ, погибло 13 человек (большинство из них – студенты колледжа), а более 50-ти были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следственный комитет объявил произошедшее терактом.

«Президент Владимир Путин глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва. Он дал поручение ФСБ, другим ведомствам и следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего. Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов», — цитирует РИА «Новости» Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства.