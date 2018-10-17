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Владимир Путин выразил соболезнования жертвам трагедии в Керчи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Керченский политехнический колледж

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Утром 17 октября в крымском городе Керчь прогремел взрыв. Это произошло в политехническом колледже, и уже сообщается о большом количестве жертв.

Сегодня утром, 17 октября, в одном из колледжей города Керчь в Крыму сработало взрывное устройство. На данный момент, по сообщениям СМИ, погибло 13 человек (большинство из них – студенты колледжа), а более 50-ти были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следственный комитет объявил произошедшее терактом.

«Президент Владимир Путин глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва. Он дал поручение ФСБ, другим ведомствам и следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего. Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов», — цитирует РИА «Новости» Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства.

Комментарии уже дала и директор колледжа Ольга Гребенникова: «Ворвались люди, бегали, бросали взрывные пакеты, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех. Наверное, сейчас я была бы мертва», — сказала Ольга Николаевна, пояснив, что за 10 минут до происшествия она отъехала решать рабочие вопросы.

Фото: Kremlin Pool, vk.com/ kerchfm / Global Look Press

Видео: Youtube.com / kerchnettv

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