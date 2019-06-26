Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых влиятельных людей Великобритании

Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Великобритании, по версии журнала Tatler. Другие члены королевской семьи – принц Гарри с женой Меган Маркл – не попали в первую десятку.

Герцога и герцогиню Сассекских обогнала даже 7-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов – Харпер. Девочке досталась 4-я строчка рейтинга. Харпер обогнала даже политического редактора BBC Лору Куэнсберг и футболиста Джейми Реднаппа.