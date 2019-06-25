£2,4 млн: британцев возмутил дорогой ремонт в доме принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл построили собственный дом. Первоначально стоимость работ оценили в £1,5 млн, позднее смета увеличилась еще на миллион. Но работы в поместье Фрогмор еще продолжаются, и затраты могут еще значительно вырасти.

Такая трата денег налогоплательщиков Великобритании возмущает антимонархистов, которые требуют провести расследование финансовых трат членов королевской семьи. При этом капитальный ремонт во Фрогмор был подарком королевы Елизаветы II.

Расходы Меган и Гарри стали достоянием общественности после опубликования отчета «Суверенного гранта» королевской семьи на фоне слухов о вражде герцогов Сассекских и Кембриджских.