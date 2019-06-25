£2,4 млн: британцев возмутил дорогой ремонт в доме принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл построили собственный дом. Первоначально стоимость работ оценили в £1,5 млн, позднее смета увеличилась еще на миллион. Но работы в поместье Фрогмор еще продолжаются, и затраты могут еще значительно вырасти.
Такая трата денег налогоплательщиков Великобритании возмущает антимонархистов, которые требуют провести расследование финансовых трат членов королевской семьи. При этом капитальный ремонт во Фрогмор был подарком королевы Елизаветы II.
Расходы Меган и Гарри стали достоянием общественности после опубликования отчета «Суверенного гранта» королевской семьи на фоне слухов о вражде герцогов Сассекских и Кембриджских.
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Гарри и Меган жили в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца после помолвки в ноябре 2017 года. После им предложили апартаменты с 21 комнатой по соседству с Уильямом и Кейт, но Меган и Гарри предпочли переехать на 20 миль во Фрогмор.
Королевский эксперт Роберт Джобсон, автор бестселлера-биографии принца Чарльза, сказал в эфире радиопрограммы «Доброе утро, Британия»: «Гарри и Меган должны были предвидеть это, они могли бы избежать недовольства, поселившись по соседству с Уильямом и Кейт. Королевская семья в целом окупается, но с этим они справились не очень хорошо». Слова Джобсона приводит таблоид Daily Mail.
Грэхем Смит из группы кампании «Республика», которая ратует за упразднение монархии, отметил: «Если даже одна школа или больница сталкиваются с сокращениями, мы не можем оправдать траты на членов королевской семьи. Но при финансовом кризисе мы выбрасываем 2,4 млн на новый дом для Гарри».
Коттедж Фрогмор – здание XIX века, ранее переоборудовали в пять небольших домиков для персонала, но теперь его превратили в единый дом. Здесь заменили потолки и полы, добавили новые ванные комнаты и кухни.
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Критики назвали расходы возмутительными, но друзья Гарри и Меган, которые нанимали дизайнера интерьеров, настаивают: «На самом деле это не так грандиозно, как думают некоторые».
Источники, близкие к герцогине и герцогу Сассекским, опровергли слухи, что пара строит в доме студию йоги или комнату для йоги матери и ребенка с «плавающим» или подпружиненным деревянным полом. Единственный «плавающий пол», который появился в планах, представленных в местный совет, - это пол в основной кухне, который должен защитить старый пол в помещении.
Помощники Меган и Маркл обращают внимание, что все расходы, неучтенные в смете, пара оплатила в частном порядке. Они также добавили, что Фрогмор - это здание, относящееся к классу II, официальная и единственная резиденция герцога и герцогини Сассекских. Это не их загородная резиденция, а их единственное жилье.
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Из опубликованных счетов также стало ясно, что в 2018-2019 годах Елизавета II получила 82,2 млн фунтов стерлингов для поддержки официальных обязанностей. Годом ранее эта сумма была равна 76,1 млн. Половина денег ушла на содержание Букингемского дворца и других королевских резиденций. Стоимость королевских путешествий упала на 100 тысяч фунтов стерлингов до 4,6 млн.
Фото: EAST NEWS
Доход принца Чарльза от герцогства Корнуолл составил 21,6 млн фунтов стерлингов, а он заплатил 4,7 миллиона фунтов стерлингов в виде налогов. Королева и другие члены королевской семьи потратили почти 200 тысяч фунтов стерлингов на частные самолеты для поездок в Шотландию и обратно.
Главный финансист двора сэр Майкл Стивенс, отвечающий за счета королевы, рассказал, что за 12 месяцев Елизавета II выполнила 140 заданий, а вся королевская семья – 3,2 тысячи официальных мероприятий в стране и за рубежом.
Текст: Галина Нежнева
Фото: I-Images/ Global Look press, Getty Images, East News, Picture Alliance
Видео: youtube.com/ ITV News
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