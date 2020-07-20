Этой девочки могло не быть: беременная первенцем Ким Кардашьян хотела сделать аборт

Поклонники Ким Кардашьян и Канье Уэста в восторге от их первенца — красотки Норт. Девочка растет очень похожей на папу, примеряет яркие наряды, позирует для селфи с мамой. Однако ее могло не быть: в одном из недавних выступлений в рамках своей политической кампании 43-летний Канье Уэст признался, что его нынешняя супруга всерьез задумывалась об аборте, забеременев вне брака с ним.

Эта беременность была случайной. Канье окружали роскошные женщины, у него была куча бизнес-идей, Ким тоже была в начале своей карьеры.

«Она постоянно рыдала, в первые пару месяцев мы думали, что хотим избавиться от этого ребенка. Она купила таблетки. Однажды, когда я был в Париже и работал за ноутбуком над новыми моделями кроссовок и обложками для своих треков, экран моего компьютера погас. Я подумал, что это знак свыше, позвонил Ким. Она сказала: "Мы оставим ребенка", и я ответил: "Да, у нас будет малыш"», — рассказал он.

Канье также сообщил, что и сам чуть не стал жертвой аборта: его отец настаивал на избавлении от беременности, однако мать отказалась делать этот шаг.