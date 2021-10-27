Как россияне проведут нерабочие дни и на что влияют ограничительные меры

В связи с этим специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, где будущую неделю проведут граждане России. 77% опрошенных, которые собирались на отдых до объявления нерабочих дней, не стали переносить поездку.

Как передают «Известия», 66% респондентов продолжат работать, но удаленно: две трети из них планируют остаться дома, а остальные уедут в другой город.

Из тех, кто не будет работать до 7 ноября, только 26% останутся дома, 30% людей уедут за границу, 23% отправятся на природу, где количество людей минимально, а еще 17% готовы уехать куда угодно.

Что касается путешествий за границу, в связи с востребованностью туров значительно увеличилась стоимость не столько проживания в отелях, сколько перелетов. Так, вчера вечером, 26 октября, цена на рейс в Хургаду варьировалась от 62 до 450 тысяч рублей, в Шарм-эш-Шейх можно было приобрести билеты за 50-305 тысяч рублей, а в Анталью из Москвы за 352 тысячи рублей. Об этом тоже сообщили «Известия».

Кроме того, в Москве вводится локдаун. Для жителей столицы станут доступны только продуктовые магазины и аптеки, а рестораны продолжат работу только навынос и доставку. Также прекратится работа магазинов, ассортимент которых на 70% состоит из алкоголя. Согласно информации «Ведомостей», данное решение принято мэром Сергеем Собяниным: «Предприятия должны приостановить работу, если у них нет более 30% товаров первой необходимости или продуктов».