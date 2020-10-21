Известный скандальными высказываниями о женщинах протоиерей Дмитрий Смирнов умер в 69 лет

В Москве в возрасте 69 лет ушел из жизни бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Дмитрий Смирнов проходил реабилитацию после того, как в мае заразился коронавирусом. По состоянию здоровья он вынужден был покинуть пост в августе 2020 года, а в сентябре он попал в больницу.

Имя Смирнова прогремело в прессе после того, как он резко высказался о женщинах, живущих с мужчинами без регистрации брака. Их он назвал бесплатными проститутками.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — резко высказался Смирнов.

После представители РПЦ пытались оправдаться за его слова, отметив, что таким образом протоиерей старался указать на безответственных мужчин, не торопящихся жениться.

Дмитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. На сайте РПЦ говорится, что он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.