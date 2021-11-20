Известный блогер Саид Губденский погиб в ДТП в центре Москвы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @said.gubdenskiy/Instagram
Саид находился за рулем своего нового автомобиля BMW M4 Competition, который он приобрел всего неделю назад. Блогер превысил скорость и опасно маневрировал на дороге. Не справившись с управлением машина выехала на встречную и столкнулась с Mercedes-Benz и Volvo.
Губденский вылетел из окна автомобиля и скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Его пассажир в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
Mercedes, в который врезался блогер, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву, но неизвестно, находился ли миллионер в машине на момент столкновения.
Недавно Саид высказывался об аварии с участием блогера Эдварда Била. Губденский отмечал, что необходимо ответственнее вести себя на дороге и не превышать скорость. Но на странице блогера буквально вчера появилось видео на котором он нарушает правила дорожного движения.
Фото и видео: Instagram