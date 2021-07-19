Из дома — в СИЗО: сбившую троих детей студентку арестовали на два месяца

Студентка Валерия Башкирова несколько дней назад спровоцировала ужасную аварию: на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила троих маленьких детей — мальчиков 3 и 5 лет, а также девочку-младенца. Детей с разными тяжелыми травмами доставили в больницу. Старший пострадавший ребенок скончался через день, младший — через два.

Сразу после аварии Валерия стала в истерике звонить родным, которые тут же приехали на место происшествия. На первом допросе Башкирова призналась, что во время управления машиной отвлеклась на телефон и не заметила людей на «зебре».

Сегодня стало известно, что пострадавшую малышку выписали из больницы.

До 19 июля Валерия Башкирова находилась под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. На виновницу возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Но после того, как стало известно о смерти второго малыша, статью заменили на ч. 5 ст. 264 — «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Валерии грозит до 7 лет колонии.

Решение суда сегодня Башкировала слушала, обливаясь слезами. На заседание приехал отец Валерии, он привез ей вещи на случай, если ее отправят в СИЗО.

Ранее общественность возмутил факт, что девушку оставили под домашним арестом. На пересмотре статьи настаивал и депутат Александр Хинштейн.