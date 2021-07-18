Депутат Александр Хинштейн призвал обжаловать домашний арест студентке, сбившей троих детей
По сообщениям ТАСС депутат от «Единой России» Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру Москвы с требованием ужесточить наказание 19-летней Валерии Башкировой.
«Сделаем все, чтобы не “отделалась”. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн в своем Twitter.
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
16 июля на улице Авиаторов в Москве водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет. Вместе с двумя взрослыми они переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Младший ребенок на момент ДТП находился в коляске, второй – на беговеле, третий – на самокате.
Все дети были госпитализированы в больницу. Старшего ребенка доставили в больницу вертолетом, он впал в кому и скончался через несколько часов. Трехлетний ребенок погиб вечером в субботу, а у девятимесячного — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
На девушку возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 17 июля суд постановил заключить Валерию под домашний арест до 15 сентября.
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы», Global Look Press
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