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Депутат Александр Хинштейн призвал обжаловать домашний арест студентке, сбившей троих детей

Накануне двое детей скончались от полученных травм.
Александр Хинштейн

По сообщениям ТАСС депутат от «Единой России» Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру Москвы с требованием ужесточить наказание 19-летней Валерии Башкировой.

«Сделаем все, чтобы не “отделалась”. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн в своем Twitter.

Депутат Александр Хинштейн призвал обжаловать домашний арест студентке, сбившей троих детей

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

16 июля на улице Авиаторов в Москве водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет. Вместе с двумя взрослыми они переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Младший ребенок на момент ДТП находился в коляске, второй – на беговеле, третий – на самокате.

Все дети были госпитализированы в больницу. Старшего ребенка доставили в больницу вертолетом, он впал в кому и скончался через несколько часов. Трехлетний ребенок погиб вечером в субботу, а у девятимесячного — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

На девушку возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 17 июля суд постановил заключить Валерию под домашний арест до 15 сентября.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы», Global Look Press

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