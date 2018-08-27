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Иван Жидков прокомментировал воссоединение с матерью своего 9-месячного сына: «О свадьбе пока не думаем»

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Иван Жидков вернулся к покинутой матери своего сына, Лилии Соловьевой.

В июне 34-летний актер Иван Жидков расстался с 25-летней Лилией Соловьевой, матерью своего крохотного сына Степана. И им, и супругой было сказано немало неосторожных слов. Молодая мама жаловалась, что муж критикует ее внешний вид, заставляет выходить на работу. Но недавно пара так же неожиданно воссоединилась.

«Да, мы помирились, все у нас хорошо. О свадьбе пока не думаем, рано еще, только-только отношения наладились», — цитирует «СтарХит».

В 2014 году Иван Жидков развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц. Сейчас они воспитывают дочь Марию, девочке 8 лет. Девочка часто проводит время с папой и его новой семьей.

Фото: instagram

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