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Экс-возлюбленная Ивана Жидкова: «Он хотел, чтобы я пошла работать сразу после родов»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лилии Соловьевой

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Лилия Соловьева откровенно рассказала о сложностях в отношениях со знаменитым актером.

Поклонники Ивана Жидкова были удивлены, узнав, что 34-летний актер расстался со своей возлюбленной Лилией Соловьевой, менее года назад подарившей ему сына Степана. В соцсетях пара обменялась взаимными упреками, а на днях свет увидело откровенное интервью 25-летней Лилии, в котором она рассказала о непростых отношениях с кинозвездой.

Как призналась Соловьева, актер очень часто критиковал ее внешний вид: «К замечаниям по поводу моего внешнего вида я привыкла, Ивану постоянно не нравилась одежда, которую я выбирала. Научилась пропускать мимо ушей».

Разногласия не закончились с рождением сына Степы. По мнению Жидкова, молодая мама не должна была прерывать карьерный рост ради воспитания малыша. «Ваня моего энтузиазма не разделял. Напротив, говорил: «Я знаю кучу мам, которые развивались как личности. Только родили, сразу — работать!» Я молчала, потому что прекрасно понимала, о ком он говорит, но сомневалась, что это правильно. То, что я сижу дома и занимаюсь ребенком, мне ставилось в укор много раз. Хотя из начальной установки — дом и дети для меня главное — тайны никто не делал, — призналась Лилия. — Это же не означает нежелания развиваться! Просто всему свое время. Но понятие о времени у нас тоже, увы, было разным. Однажды Ваня сказал: «Степе уже два месяца, а ты продолжаешь сидеть дома!», — цитирует Лилию журнал «Караван историй. Коллекция». Экс-возлюбленная звезды театра и кино неоднократно подчеркнула, что Иван не давал ей права на ошибку и часто доводил до слез, которые провоцировали его на еще большую агрессию.

Лилия отмечает, что не будет сопротивляться общению Ивана с сыном, однако пока молодая мама не готова налаживать дружеские отношения с экс-возлюбленным: «Мне нужна передышка. Просто пока не могу видеться с ним сама — это слишком тяжело. И так вымотана до предела, а общение с Иваном дается мне непросто, будто он всю мою энергию выпивает».

Фото: instagram

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