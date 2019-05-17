logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стала известна примерная стоимость победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Алсу

Фото: Instagram
За накрученные голоса могли заплатить 2-3 миллиона рублей.

Представитель компании Group-IB, ведущей расследование хода голосования за финалистов проекта «Голос. Дети», сообщил, что за накрутку голосов за дочь Алсу могли заплатить 2-3 млн рублей. Такие данные приводит РБК.

Первые результаты проверки опубликовали 16 мая. Специалисты выяснили, что за Микеллу шло активное голосование с 300 телефонов с номерами, которые шли по порядку. За дочь Алсу отправили 8 тысяч сообщений и сделали более 30 тысяч телефонных звонков.

Собеседник агентства пояснил, что часто накрутку заказывают в компании с оформленными на физических лиц сим-картами. Средняя цена одного голоса может составлять 60-80 рублей. Получается, что за 38 тысяч накрученных звонков и смсок могли заплатить 2,28-3,04 млн рублей.

После обнародования первых результатов расследования Первый канал принял беспрецедентное решение аннулировать победу Микеллы и в прямом эфире провести новое голосование за финалистов – Микеллу Абрамову, Ержана Максима и Валерия Кузакова. Новый финал состоится 24 мая.

Яна Рудковская в эфире радио Sputnik отметила, что необходимо менять систему голосования, чтобы в будущем подобной ситуации не случалось. По ее мнению, нужно сделать так, чтобы с одного номера можно было голосовать только один раз. Рудковская также отметила, что во всем происходящем виноваты взрослые: «Давайте не будем приставать к ребенку, сделаем так, чтобы ребенок всего этого не почувствовал. Отнесемся гуманно, проведем правильный финал, где все дети будут счастливы», ‒ попросила Яна Рудковская.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев тоже прокомментировал ситуацию: «Давайте не забывать, что это всего лишь веселая игра "кто лучше поет". И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы», - приводит его слова РБК.

Продюсер Максим Фадеев так высказался о первых итогах расследования: «Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию».

Ранее многие известные личности попросили зрителей шоу проявить сознательность и оставить Микеллу Абрамову в покое: «Ребенок не виноват в том, что так случилось, и в действиях взрослых».

Все о шестом и самом скандальном сезоне шоу «Голос. Дети» читайте здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич