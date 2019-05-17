Стала известна примерная стоимость победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев тоже прокомментировал ситуацию: «Давайте не забывать, что это всего лишь веселая игра "кто лучше поет". И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы», - приводит его слова РБК.

Продюсер Максим Фадеев так высказался о первых итогах расследования: «Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию».

Ранее многие известные личности попросили зрителей шоу проявить сознательность и оставить Микеллу Абрамову в покое: «Ребенок не виноват в том, что так случилось, и в действиях взрослых».

Все о шестом и самом скандальном сезоне шоу «Голос. Дети» читайте здесь.