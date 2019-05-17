Стала известна примерная стоимость победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Представитель компании Group-IB, ведущей расследование хода голосования за финалистов проекта «Голос. Дети», сообщил, что за накрутку голосов за дочь Алсу могли заплатить 2-3 млн рублей. Такие данные приводит РБК.
Первые результаты проверки опубликовали 16 мая. Специалисты выяснили, что за Микеллу шло активное голосование с 300 телефонов с номерами, которые шли по порядку. За дочь Алсу отправили 8 тысяч сообщений и сделали более 30 тысяч телефонных звонков.
Собеседник агентства пояснил, что часто накрутку заказывают в компании с оформленными на физических лиц сим-картами. Средняя цена одного голоса может составлять 60-80 рублей. Получается, что за 38 тысяч накрученных звонков и смсок могли заплатить 2,28-3,04 млн рублей.
После обнародования первых результатов расследования Первый канал принял беспрецедентное решение аннулировать победу Микеллы и в прямом эфире провести новое голосование за финалистов – Микеллу Абрамову, Ержана Максима и Валерия Кузакова. Новый финал состоится 24 мая.
Яна Рудковская в эфире радио Sputnik отметила, что необходимо менять систему голосования, чтобы в будущем подобной ситуации не случалось. По ее мнению, нужно сделать так, чтобы с одного номера можно было голосовать только один раз. Рудковская также отметила, что во всем происходящем виноваты взрослые: «Давайте не будем приставать к ребенку, сделаем так, чтобы ребенок всего этого не почувствовал. Отнесемся гуманно, проведем правильный финал, где все дети будут счастливы», ‒ попросила Яна Рудковская.
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев тоже прокомментировал ситуацию: «Давайте не забывать, что это всего лишь веселая игра "кто лучше поет". И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы», - приводит его слова РБК.
Продюсер Максим Фадеев так высказался о первых итогах расследования: «Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию».
Ранее многие известные личности попросили зрителей шоу проявить сознательность и оставить Микеллу Абрамову в покое: «Ребенок не виноват в том, что так случилось, и в действиях взрослых».
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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