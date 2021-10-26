Ищут поклонники, ищет СК: новые подробности исчезновения Светланы Светличной

После новостей об исчезновении Светланы Светличной ее молодой коллега, которому приписывали роман со звездой советского экрана, Иван Николаев заявил, что она не исчезала, а просто переехала в новую квартиру, но не хочет сообщать об этом родственникам, с которыми у нее довольно-таки натянутые отношения.

Тем временем под личный контроль розыск актрисы взял глава СК Александр Бастрыкин, говорится на официальном сайте ведомства.

Менеджер актрисы Сергей Рублев в беседе с «РБК» сообщал, что ему не поступали новости о пропаже Светличной — тревожных звонков не было. «Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала. Мозговая деятельность в таком возрасте очень сложно восстанавливается. Я бы пока не волновался. Родные ее навещают, но она может положить телефон в любое место, не запомнить и не отвечать на звонки», — отметил он.

Коллеги Светланы Светличной рассказали журналистам, что перед исчезновением она жаловалась на издевательства. «Светочка зашла без звонка, — рассказала «Комсомольской правде» председатель Гильдии киноактеров Валерия Гущина. — «"Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили", — сказала она».

Известно, что актрису довезли до новой квартиры в ЖК «Лосиный остров», с собой у нее был рюкзак с деньгами и документами. Позже полиция нашла эти вещи в доме пропавшей.