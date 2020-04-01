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Ипотека по упрощенной программе, новые детские пособия и не только: что изменилось в жизни россиян с 1 апреля

1 апреля 2020 года в России начали действовать новые законы, нацеленные на упрощение жизни граждан.

Так, с обозначенной даты в стране проведут индексации социальных пенсий — они вырастут на 6,1%.

Также увеличатся пенсии ветеранов Великой Отечественной войны и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Индексация затронет 4 млн человек. До конца года на эти цели выделят 21,7 млрд рублей.

Фото: Zamir Usmanov/ Global Look press

Нарушители режима самоизоляции из-за коронавируса с 3 апреля будут получать смс-уведомления о необходимости вернуться домой. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина запуском системы информирования занимаются сразу несколько ведомств — Роспотребнадзор, МВД, Минкомсвязи и другие.

За контроль соблюдения москвичами правил самоизоляции отвечает Сергей Собянин. Он же во взаимодействии с ФСБ и МВД продолжает передачу в рабочую группу Госсовета сведений о прибывающих из-за границы гражданах. Напомним, что в Москве и регионе усилили условия нахождения в самоизоляции, и на такой же режим перешло уже более 50 регионов страны.

Фото: Dinendra Haria/ Global Look press

Теперь льготы и пособия в течение полугода будут продлевать автоматически. Такие указание дал Владимир Путин. Благодаря нововведению гражданам не придется лишний раз ходить в учреждения для оформления документов.

Путин также отметил, что в рамках мер по поддержке россиян все семьи, имеющие право на материнский капитал, начиная с апреля в течение трех месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Начиная с 1 апреля, все связанные со страхованием споры (несчастные случаи на производстве, профзаболевания) будут рассматривать в досудебном порядке. Теперь обжаловать решение территориального представительства Фонда социального страхования через суд можно только после его обжалования в вышестоящей инстанции страховой компании.

Процедуру получения ипотеки также упростили: банк России снизил надбавки к коэффициентам риска. Теперь ипотеку смогут легче получить заемщики с непогашенными кредитами. Также изменился порядок применения надбавок по кредитам с небольшим первоначальным взносом.

Фото: Roscosmos/ Global Look press

Начиная с апреля, предприятия малого и среднего бизнеса получат 6-месячную отсрочку по налогам (кроме НДС). А микрокомпании получат дополнительную отсрочку по страховым взносам в соцфонд. Также в течение шести месяцев нельзя будет подавать заявления о банкротстве, взыскании долгов и штрафов.

Фото: Roscosmos, Komsomolskaya Pravda, Zamir Usmanov, Dinendra Haria/ Global Look press

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