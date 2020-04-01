Ипотека по упрощенной программе, новые детские пособия и не только: что изменилось в жизни россиян с 1 апреля

Нарушители режима самоизоляции из-за коронавируса с 3 апреля будут получать смс-уведомления о необходимости вернуться домой. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина запуском системы информирования занимаются сразу несколько ведомств — Роспотребнадзор, МВД, Минкомсвязи и другие.

За контроль соблюдения москвичами правил самоизоляции отвечает Сергей Собянин. Он же во взаимодействии с ФСБ и МВД продолжает передачу в рабочую группу Госсовета сведений о прибывающих из-за границы гражданах. Напомним, что в Москве и регионе усилили условия нахождения в самоизоляции, и на такой же режим перешло уже более 50 регионов страны.