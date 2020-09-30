Забавный кот, похожий на легенду кино Альфреда Хичкока, стал звездой Сети

Среди снимков других забавных животных пользователи отметили фотогеничного котенка с большими виноватыми глазами. На кадре видно, особо запомнившимся любителям домашних питомцев, как харизматичный кот удивленно позирует на камеру. Пушистый питомец сидит на диване в окружении новогодних украшений. В пасти у него предмет, похожий на трубочку. Тень от кота падает на стену, что делает снимок еще более таинственным и запоминающимся. Многие отметили, что всем своим видом домашний любимец напоминает не менее таинственного Альфреда Хичкока, который примерно так же в свое время позировал фотографу.