Забавный кот, похожий на легенду кино Альфреда Хичкока, стал звездой Сети
Фото: Instagram/edmundjumpingkitty
Четвероногий домашний любимец Иэна МакКоннелла поборется за приз в размере трех тысяч фунтов стерлингов (более 307 тысяч рублей) на премии Mars Petcare Comedy Awards. Жюри конкурса уже отобрало 40 самых забавных снимков кошек, собак, лошадей, кроликов и других питомцев, присланных любящими владельцами со всего мира.
Среди снимков других забавных животных пользователи отметили фотогеничного котенка с большими виноватыми глазами. На кадре видно, особо запомнившимся любителям домашних питомцев, как харизматичный кот удивленно позирует на камеру. Пушистый питомец сидит на диване в окружении новогодних украшений. В пасти у него предмет, похожий на трубочку. Тень от кота падает на стену, что делает снимок еще более таинственным и запоминающимся. Многие отметили, что всем своим видом домашний любимец напоминает не менее таинственного Альфреда Хичкока, который примерно так же в свое время позировал фотографу.
Напомним, великий британский режиссер, сценарист и продюсер, известный всему миру своими напряженно-психологичными картинами в жанре «триллер», часто изображался в полутени.
Как пишет издание, на премию прислали работы участники из 81 страны. Победители премии будут объявлены 24 ноября.
Ранее мы писали, что в мэрии украинского города Львов появился кот-чиновник. Животное залезло в кабинет главы города через окно. Озадаченный гостем политик не стал выгонять его, а «устроил» на работу. Теперь кот занимается делами бездомных животных и ищет им новый дом. Также он активно «работает» в социальных сетях и выкладывает свои «ленивые» фотоснимки.
Фото: Instagram/edmundjumpingkitty
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!