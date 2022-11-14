Илон Маск предрёк будущее с инопланетянами

На днях на острове Бали состоялся саммит «Большой двадцатки», в рамках которого выступил Илон Маск. Присутствовать лично на конференции мужчине не удалось, но в онлайн-формате он все же представил свой доклад и поделился взглядом на будущее.

По мнению бизнесмена, в скором времени мы избавимся от проблем на дорогах при помощи подземных туннелей и отправимся в путешествие вокруг Земли на ракетах. Также Маск прокомментировал и изобретение летающих автомобилей. Илон убеждён, что такое открытие не является безопасным и будет плохо сказываться на конфиденциальности людей.

Тем не менее самое неожиданное заявление мужчины связано с открытием инопланетной жизни. «Возможно, мы найдём инопланетян, которым уже миллионы лет», – выдвинул тезис бизнесмен.

К слову, Илон Маск стал главным ньюсмейкером ещё на прошлой неделе, когда он допустил банкротство Twitter. В своём обращении к сотрудникам компании он назвал важное условие, чтобы этого избежать. Подробности читайте в свежем материале.