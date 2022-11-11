Илон Маск допустил банкротство Twitter

Две недели назад Илон Маск завершил сделку по покупке известной соцсети. В своём первом обращении к сотрудникам он заявил, что компания может обанкротиться.

Бизнесмен сообщил, что Twitter не переживет предстоящий экономический спад. Чтобы компенсировать падение рекламных доходов, сети необходимо увеличить прибыль от подписок.

Также в разговоре с сотрудниками Маск призвал их готовиться к 80-часовой рабочей неделе. Кроме того, теперь в компании запрещена удаленная работа и уменьшены льготы в офисах, включая бесплатные обеды. «Если вы не хотите приходить, то увольняйтесь», – цитирует мужчину Forbes.

Как стало известно, совету Илона последовали некоторые члены его команды. О своём увольнении сообщили топ-менеджеры Йоэль Рот, Робин Уилер и глава отдела по информационной безопасности Twitter Леа Кисснер.