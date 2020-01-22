Идеальная фигура и стильные татуировки: Екатерину Егину из Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

В эту среду, 22 января, СМИ сообщили, что многодетная мама из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая заняла первое место в конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2020». Одновременно с этим пришла еще хорошая весть: наша соотечественница, Екатерина Егина из Рязани, стала самой красивой бабушкой Европы, получив титул «Mrs Grandmama Universe».

Екатерина активно занимается спортом, может похвастаться идеальной фигурой. А еще она — бабушка прекрасной внучки и мама двоих детей.