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Идеальная фигура и стильные татуировки: Екатерину Егину из Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Егина на конкурсе красоты

Фото: Instagram Екатерины Егиной

Еще две россиянки завоевали престижные титулы на конкурсе красоты.

В эту среду, 22 января, СМИ сообщили, что многодетная мама из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая заняла первое место в конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2020». Одновременно с этим пришла еще хорошая весть: наша соотечественница, Екатерина Егина из Рязани, стала самой красивой бабушкой Европы, получив титул «Mrs Grandmama Universe».

Екатерина активно занимается спортом, может похвастаться идеальной фигурой. А еще она — бабушка прекрасной внучки и мама двоих детей.

Обладательницей же титула «Mrs. World Classic» (конкурс для женщин 40+) стала 45-летняя мама четверых детей из Владивостока Юлия Шастина.

Этот конкурс красоты для женщин старше сорока лет также проходил в столице Болгарии, организаторы пригласили мам и бабушек со всего света: из Сингапура, Индии, Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Белоруссии, Эстонии и многих других стран. Конкурсная программа состояла из четырех выходов: визитка, выход в национальных костюмах, творческий номер и показ вечерних платьев. Самой старшей красавице — 76 лет. В Софию она прилетела из солнечного Тенерифе. Всего в конкурсе участвовало 30 роскошных женщин.

Редакция Passion.ru поздравляет победительниц!

Фото: пресс-служба

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