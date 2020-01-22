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Многодетная россиянка одержала победу в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Ксения Вербицкая, врач-гинеколог-эндокринолог и по совместительству мать четверых детей из Санкт-Петербурга заняла первое место в престижном конкурсе «Миссис Вселенная – 2020», финал которого прошел в столице Болгарии Софии.

Об этом радостном событии победительница конкурса сообщила лично на своей странице в социальной сети Facebook. Ее сообщение было лаконичным, но эмоциональным: «Дорогие друзья! Мы это сделали. Mrs Universal Classic. Всех люблю!»

В конкурсе принимали участие зарубежные женщины в возрасте от 40 лет. Ксения в напряженной борьбе обошла 35 соперниц. В финале каждая из них должна была продемонстрировать свои умения, рассказать о себе и собственных успехах в карьере и жизни на английском языке, а также принять участие в дефиле. В конкурсе талантов Вербицкая вышла к жюри в национальном костюме, сшитом по эскизам старорусских нарядов и кокошнике, и исполнила песню Besame Mucho.

По словам Вербицкой, она начала готовиться к конкурсу в ноябре, но делала это без ущерба для семьи и работы. Любопытно, что принять участие в состязании ей предложила одна из ее пациенток еще несколько лет назад, однако в тот момент Ксения ждала четвертого ребенка, потому отложила это на некоторое время.

В своем микроблоге в соцсети Instagram новая «Миссис Вселенная» написала слова признательности всем, кто болел за нее: «Благодарна всем... Семье, друзьям, коллегам за поддержку! Я абсолютно счастлива! Это была непростая победа!», а также успокоила своих пациенток, которые переживали, что из-за победы она оставит работу, заявив, что она обожает то, чем занимается, потому никуда не уйдет. Кстати, победа в этом конкурсе красоты для Ксении Вербицкой не первая: год назад она завоевала титул «Миссис Санкт-Петербург Классик».

Фото: Instagram

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