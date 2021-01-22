HBO выпустит новый приквел «Игры престолов»
Фото: instagram.com/gameofthrones
Как уточнили создатели, новое шоу снимут на основе фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Источники журнала сообщают, что проект находится на ранней стадии разработки. Каждая серия будущей адаптации повестей должна будет длиться около часа.
Главные герои «Повести о Дунке и Эгге» - рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйегон Таргариен. Действия, описанные в произведениях, разворачиваются почти за столетие до событий, случившихся в цикле романов «Песнь льда и пламени».
Серия повестей состоит из трех книг: «Межевой рыцарь», повесть опубликована в 1998 году, «Присяжный рыцарь» 2003 года выпуска и «Таинственный рыцарь» 2010 года.
Напомним, премьера первого сезона знаменитого сериала «Игра престолов» состоялась 17 апреля 2011 года. История о том, как несколько дворянских родов дерутся за власть над континентом под названием Вестерос, стала одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. К примеру, только последний, восьмой, сезон обошелся НВО в сумму более 90 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что HBO снимет продолжение сериала «Секс в большом городе». Тизер опубликовала в Instagram актриса Сара Джессика Паркер.
Фото: Instagram/@gameofthrones
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