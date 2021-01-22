HBO выпустит новый приквел «Игры престолов»

Как уточнили создатели, новое шоу снимут на основе фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Источники журнала сообщают, что проект находится на ранней стадии разработки. Каждая серия будущей адаптации повестей должна будет длиться около часа.

Главные герои «Повести о Дунке и Эгге» - рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйегон Таргариен. Действия, описанные в произведениях, разворачиваются почти за столетие до событий, случившихся в цикле романов «Песнь льда и пламени».