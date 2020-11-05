Говорящий попугай спас хозяина от гибели в пожаре, выкрикивая его имя

Это не первый случай, когда животные помогают хозяевам. В Великобритании домашний кот смог предотвратить ограбление. 42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери.

В то время как грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.