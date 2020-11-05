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Говорящий попугай спас хозяина от гибели в пожаре, выкрикивая его имя

Житель австралийского города Брисбен Антон Нгуен рассказал, как попугай спас его от пожара, передает телеканал Sky News.

Жилье загорелось ночью, когда мужчина спал. Домашний попугай по кличке Эрик увидел возгорание и начал выкрикивать имя хозяина. «Я услышал хлопок, и Эрик, мой попугай, начал кричать. Поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма», - объяснил австралиец. По его словам, птица разбудила его задолго до того, как сработали датчики дыма. Нгуен увидел пламя, прихватил домашнюю птицу, сумку с вещами и быстро покинул дом.

Это не первый случай, когда животные помогают хозяевам. В Великобритании домашний кот смог предотвратить ограбление. 42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери.

В то время как грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.

Фото: pexels.com

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