Говорящий попугай спас хозяина от гибели в пожаре, выкрикивая его имя
Жилье загорелось ночью, когда мужчина спал. Домашний попугай по кличке Эрик увидел возгорание и начал выкрикивать имя хозяина. «Я услышал хлопок, и Эрик, мой попугай, начал кричать. Поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма», - объяснил австралиец. По его словам, птица разбудила его задолго до того, как сработали датчики дыма. Нгуен увидел пламя, прихватил домашнюю птицу, сумку с вещами и быстро покинул дом.
Это не первый случай, когда животные помогают хозяевам. В Великобритании домашний кот смог предотвратить ограбление. 42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери.
В то время как грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.
Фото: pexels.com
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