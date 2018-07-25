Пил и бил: экс-супруга Ромы Жукова раскрыла ужасные подробности о жизни с певцом

Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» Роман Жуков и его жена Елена, казалось, были идеальной парой. Супруги были венчаны, в браке прожили более пятнадцати лет, а в 2015 году стали родителями в седьмой раз. Однако в начале этого лета стало известно, что музыкант решил уйти от супруги. По его словам, разлад отношений начался в 2012 году после гибели пятилетней дочери Елизаветы-Виктории — девочка попала под качели и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Экс-супруга певца согласилась откровенно поговорить с журналистами «Комсомольской правды». По словам Елены Жуковой, ее бывший муж злоупотреблял горячительными напитками и в состоянии опьянения мог поднять руку на нее и детей. В 2008 году Елена потеряла ребенка: «Роман в состоянии опьянения становится агрессивным, может на меня и детей руку поднять. Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала. А у меня в 2008 году из-за него случился выкидыш. Муж не поверил, что у меня поднялась температура, подумал, что я отлыниваю от домашних дел, заставил убирать дом и идти в магазин: «Если ты как жена не выполняешь своих обязанностей, я с тобой разведусь. Мне не нужна жена-калека!» А утром принудил заниматься любовью, хотя я была на 10-й неделе беременности. У меня открылось кровотечение, пришлось вызвать «Скорую». Ребенка я потеряла. Две недели провела в клинике. Рома все время звонил: «Я с твоими детьми не намерен сидеть. Выписывайся и лечись дома!»». Жукова связывает проблемы с алкоголем с угасающей популярностью бывшего мужа.

Сегодня Елена откровенно говорит о том, что денег на воспитание детей ей не хватает: «Я уже отнесла последнюю ювелирку в ломбард. Спасибо маме и близким, кто помогает нам выжить. Рома присылает нам раз в два дня то по две, то по пять тысяч рублей. И это на шесть детей. А сам живет с любовницей, летает бизнес-классом».

Официально Роман и Елена Жукова не разведены. Супругам придется пережить раздел имущества, в числе которого две квартиры в Москве и дом стоимостью 40 миллионов рублей в Подмосковье.