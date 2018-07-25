logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пил и бил: экс-супруга Ромы Жукова раскрыла ужасные подробности о жизни с певцом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Роман и Елена Жуковы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Елена Жукова дала откровенное интервью.

Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» Роман Жуков и его жена Елена, казалось, были идеальной парой. Супруги были венчаны, в браке прожили более пятнадцати лет, а в 2015 году стали родителями в седьмой раз. Однако в начале этого лета стало известно, что музыкант решил уйти от супруги. По его словам, разлад отношений начался в 2012 году после гибели пятилетней дочери Елизаветы-Виктории — девочка попала под качели и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Экс-супруга певца согласилась откровенно поговорить с журналистами «Комсомольской правды». По словам Елены Жуковой, ее бывший муж злоупотреблял горячительными напитками и в состоянии опьянения мог поднять руку на нее и детей. В 2008 году Елена потеряла ребенка: «Роман в состоянии опьянения становится агрессивным, может на меня и детей руку поднять. Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала. А у меня в 2008 году из-за него случился выкидыш. Муж не поверил, что у меня поднялась температура, подумал, что я отлыниваю от домашних дел, заставил убирать дом и идти в магазин: «Если ты как жена не выполняешь своих обязанностей, я с тобой разведусь. Мне не нужна жена-калека!» А утром принудил заниматься любовью, хотя я была на 10-й неделе беременности. У меня открылось кровотечение, пришлось вызвать «Скорую». Ребенка я потеряла. Две недели провела в клинике. Рома все время звонил: «Я с твоими детьми не намерен сидеть. Выписывайся и лечись дома!»». Жукова связывает проблемы с алкоголем с угасающей популярностью бывшего мужа.

Сегодня Елена откровенно говорит о том, что денег на воспитание детей ей не хватает: «Я уже отнесла последнюю ювелирку в ломбард. Спасибо маме и близким, кто помогает нам выжить. Рома присылает нам раз в два дня то по две, то по пять тысяч рублей. И это на шесть детей. А сам живет с любовницей, летает бизнес-классом».

Официально Роман и Елена Жукова не разведены. Супругам придется пережить раздел имущества, в числе которого две квартиры в Москве и дом стоимостью 40 миллионов рублей в Подмосковье.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress, starface, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности