Голливудским актерам запретят целоваться в кадре из-за Харви Вайнштейна?

Секс-скандал в Голливуде и протесты защитниц прав женщин могут повлечь за собой изменения, которые коснутся каждого из нас — зрителей художественных фильмов. Если они вступят в силу, мы больше не увидим сцен французских поцелуев и прочих трогательных, а порой возбуждающих моментов в кино. Точнее, увидим, но все это уже будет «не то».

Британский профсоюз актеров Equity разработал свод правил, которые режиссерам и актерам рекомендуется соблюдать на съемках постельных и романтических сцен, сообщает Daily Mail.

Так, актерам предлагают отказаться от французских поцелуев и других действий, предполагающих обмен слюной (для съемок «по-старинке» потребуется специальное соглашение). Герои также не будут касаться друг друга гениталиями. Постельные же сцены (все они должны обсуждаться заранее) будут сниматься с использованием «невидимого» нижнего белья или специальных наклеек.

Профсоюз актеров предлагает также добавить новую позицию в состав съемочных групп, работающих над фильмами, предполагающие откровенные сцены на площадке, — «режиссера по интимным сценам».