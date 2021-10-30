Гинцбург объяснил заражения привитых суперспособностями нового штамма коронавируса
Привитые от коронавируса люди могут заразиться новым штаммом «Дельта». Об этом рассказал Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил высокий риск заражения тем, что у этой разновидности вируса есть суперспособности, которые отличают его от «собратьев».
«Привитые заражаются, потому что при «Дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать... Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — заявил Александр Гинцбург в интервью РИА «Новости».
Фото: Веленгурин Владимир | Комсомольская правда | East News Russia
Как выяснилось, микробиолог имел в виду период, когда у вакцинировых через 6-8 месяцев после прививки начинает снижаться количество антител. В это время организм защищают «клетки памяти», которые вырабатывают антитела на 2-3 день после заражения. Этого времени хватает, чтобы защититься от распространения вируса прежних штаммов, но «Дельта» действует быстрее.
Гинцбург сообщил, что новый штамм распространяется по клеткам, не выходя за их пределы. Он быстро накапливается в организме. Выход ученый видит в том, чтобы проводить ревакцинацию каждые полгода. Ранее мы рассказали о том, чем отличается новый штамм коронавируса от предыдущих.
Фото и видео: Владимир Веленгурин | Комсомольская правда | East News