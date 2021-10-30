Гинцбург объяснил заражения привитых суперспособностями нового штамма коронавируса

Привитые от коронавируса люди могут заразиться новым штаммом «Дельта». Об этом рассказал Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил высокий риск заражения тем, что у этой разновидности вируса есть суперспособности, которые отличают его от «собратьев».

«Привитые заражаются, потому что при «Дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать... Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — заявил Александр Гинцбург в интервью РИА «Новости».