Гильдия продюсеров Америки объявила номинантов своей премии
Наибольшее количество номинаций получили фильмы «Страна кочевников», «Минари» и «Борат 2». Лидерами стали компании Amazon Studios и Netflix, получившие по три номинации из десяти возможных.
Среди фильмов Amazon представлены драмы «Одна ночь в Майами» Регины Кинг и «Звуки металла» Дариуса Мардера. Вдобавок комедийный сиквел «Борат» от Джейсона Волинера заслужил одобрение.
Netflix включил в список три своих фильма, в том числе «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа К. Вулфа, «Манк» Дэвида Финчера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.
Премия PGA Awards вручается за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении гильдией продюсеров США. Традиционно церемония вручения премии проходит во второй половине января. Первая церемония PGA Awards состоялась в 1990 году.
Ранее фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в лонг-лист номинантов премии «Оскар». Всего в списке 93 работы. Несколько стран участвуют впервые. Это Лесото, Суринам и Судан. Согласно правилам международного конкурса, в этой номинации рассматриваются картины длительностью более 40 минут.
Фото: Global Look Press
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