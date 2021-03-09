Гильдия продюсеров Америки объявила номинантов своей премии

Netflix включил в список три своих фильма, в том числе «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа К. Вулфа, «Манк» Дэвида Финчера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

Премия PGA Awards вручается за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении гильдией продюсеров США. Традиционно церемония вручения премии проходит во второй половине января. Первая церемония PGA Awards состоялась в 1990 году.

Ранее фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в лонг-лист номинантов премии «Оскар». Всего в списке 93 работы. Несколько стран участвуют впервые. Это Лесото, Суринам и Судан. Согласно правилам международного конкурса, в этой номинации рассматриваются картины длительностью более 40 минут.