Фильм Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»

9 февраля киноакадемия объявит 15 фильмов, которые поборются за награду.

О том, что представлять РФ будет именно эта картина, 13 ноября объявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Сам Кончаловский уточнил: для него дорого то, что коллеги, многие из которых выходцы из СССР, оценили этот фильм.

Напомним, картина рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в ней играет Юлия Высоцкая.