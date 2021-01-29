Фильм Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»
Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky
Он выдвинут в номинации «Международный художественный фильм». Всего в списке 93 работы. Несколько стран участвуют в конкурсе впервые. Это Лесото, Суринам и Судан. Согласно правилам международного конкурса, в этой номинации рассматриваются фильмы длительностью более 40 минут. Они должны быть сняты за пределами Соединенных Штатов Америки. Есть требования к диалогам в фильме – больше половины должно быть не на английском языке.
9 февраля киноакадемия объявит 15 фильмов, которые поборются за награду.
О том, что представлять РФ будет именно эта картина, 13 ноября объявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Сам Кончаловский уточнил: для него дорого то, что коллеги, многие из которых выходцы из СССР, оценили этот фильм.
Напомним, картина рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в ней играет Юлия Высоцкая.
Фото: Global Look Press, Instagram/@andrei_konchalovsky
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