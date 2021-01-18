Гидрометцентр предрек россиянам «нервную» погоду

Как пишет ТАСС, в четверг, 21 января, столбики термометров начнут показывать быстрое потепление. «К пятнице ночные температуры будут около минус пяти, а днем уже оттепель. Будет даже до плюс четырех градусов доходить», - сказал он. По прогнозам, 23 января ночью ожидается температура около нуля градусов.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года. Вильфанд уточнил, что период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число суток с положительной температурой.

К примеру, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней. Весна начала приходить на 5-7 дней раньше, чем это было в середине ХХ века.