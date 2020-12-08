passion.ru

Фермер потратил 200 рублей на аренду земли и нашел там гигантский алмаз

Фермер в Индии Лакхан Ядав арендовал за гроши землю и нашел на ней алмаз весом 14,98 карата, пишет The Times of India.

Случай произошел в штате Мадхья-Прадеш. 45-летний мужчина решил арендовать небольшой клочок земли размером примерно три на три метра. Он заплатил за это 200 рупий (200 рублей).

Фермер принялся разделывать землю и вдруг обнаружил необычный кристалл. Он решил показать его эксперту, который определил, что индус нашел алмаз весом 14,98 карата. Ядав продал находку на аукционе 5 декабря. Драгоценный камень купили за шесть миллионов рупий (шесть миллионов рублей).

Фермер подарил племянникам мотоциклы, а остальные средства хочет потратить на обучение детей. «Надеюсь найти еще один алмаз. Поработаю на этом участке еще несколько месяцев, может, продлю аренду», — признался он.

Индус уточнил, что раньше жил очень бедно. В его собственности были только велосипед, пара буйволов и два гектара земли, которые он купил на компенсацию, выданную после выселения его деревни из национального парка Панна.

Ранее француженка, получившая квартиру в Париже в наследство от матери, нашла дома клад. В процессе осмотра помещений она обнаружила клад с более чем 500 тысячами евро (около 45,5 миллиона рублей). Чемодан в подвале был набит купюрами по 100, 50 и 10 евро.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги