Фермер потратил 200 рублей на аренду земли и нашел там гигантский алмаз
Случай произошел в штате Мадхья-Прадеш. 45-летний мужчина решил арендовать небольшой клочок земли размером примерно три на три метра. Он заплатил за это 200 рупий (200 рублей).
Farmer finds Rs 60 lakh diamond in patch he leased for Rs 200 https://t.co/0QHl5S4XjP— TOI India (@TOIIndiaNews) December 6, 2020
Фермер принялся разделывать землю и вдруг обнаружил необычный кристалл. Он решил показать его эксперту, который определил, что индус нашел алмаз весом 14,98 карата. Ядав продал находку на аукционе 5 декабря. Драгоценный камень купили за шесть миллионов рупий (шесть миллионов рублей).
Фермер подарил племянникам мотоциклы, а остальные средства хочет потратить на обучение детей. «Надеюсь найти еще один алмаз. Поработаю на этом участке еще несколько месяцев, может, продлю аренду», — признался он.
Индус уточнил, что раньше жил очень бедно. В его собственности были только велосипед, пара буйволов и два гектара земли, которые он купил на компенсацию, выданную после выселения его деревни из национального парка Панна.
Ранее француженка, получившая квартиру в Париже в наследство от матери, нашла дома клад. В процессе осмотра помещений она обнаружила клад с более чем 500 тысячами евро (около 45,5 миллиона рублей). Чемодан в подвале был набит купюрами по 100, 50 и 10 евро.
Фото: pixabay.com
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