Женщина получила квартиру в наследство и нашла таинственный клад в подвале

Сюрприз произошел, когда 55-летняя хозяйка решила продать недвижимость. Она попросила риелторов подготовить квартиру к продаже. Дом с кладом расположен в фешенебельном районе Парижа неподалеку от парка Марсово поле. Согласно генплану, к квартире примыкал подвал, который заперли на цепь. Француженка написала записку владельцу подвала, который оставил сообщение без внимания. Тогда женщина решила вскрыть крепкую дверь с помощью слесаря. В процессе осмотра помещений нашли клад с более чем 500 тысячами евро (45,5 миллиона рублей). Чемодан в подвале был набит купюрами по 100, 50 и 10 евро.