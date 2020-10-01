Женщина получила квартиру в наследство и нашла таинственный клад в подвале
Сюрприз произошел, когда 55-летняя хозяйка решила продать недвижимость. Она попросила риелторов подготовить квартиру к продаже. Дом с кладом расположен в фешенебельном районе Парижа неподалеку от парка Марсово поле. Согласно генплану, к квартире примыкал подвал, который заперли на цепь. Француженка написала записку владельцу подвала, который оставил сообщение без внимания. Тогда женщина решила вскрыть крепкую дверь с помощью слесаря. В процессе осмотра помещений нашли клад с более чем 500 тысячами евро (45,5 миллиона рублей). Чемодан в подвале был набит купюрами по 100, 50 и 10 евро.
По предварительным данным, деньги имеют криминальное прошлое. Разбогатевшая вмиг хозяйка квартиры вызвала полицию. Она передала правоохранительным органам находку. Полицейские отправили купюры в соответствующий департамент, занимающийся преступлениями с отмыванием денег. Достанется ли клад хозяйке предстоит узнать экспертам. Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области нашел у себя в огороде древнее захоронение с керамической посудой. Он объяснил, что местные музеи не забирают обнаруженные экспонаты, а вести хозяйство он не может из-за находки.
Фото: Instagram/ @maxgalkinru Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!