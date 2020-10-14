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Европа приняла новые условия пересечения границ для туристов

Европа приняла новую систему ограничений для поездок внутри сообщества в условиях пандемии, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как уточнили эксперты, страны изменили условия пересечения внутренних границ. Будет внедрена так называемая система «светофора», согласно эти правилам европейские государства разделят на три группы — зеленую, оранжевую и красную. Зоны будут поделены в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Данные по пересечению границ будут появляться на сайте reopen.europa.eu и обновляться в еженедельном режиме.

Путешественники из зеленой и оранжевой зон смогут пересекать границы без ограничений. Живущие в красных и серых зонах обязаны пройти двухнедельный карантин или сдать тест на COVID-19 по прибытию.

Изменения касаются исключительно передвижений внутри Евросоюза. Ограничения, связанные с коронавирусом, на данный момент в силе для большинства третьих государств, в число которых остается и Россия.

Ранее эксперты рассказали, закроют ли границы России из-за роста заболеваемости коронавирусом. Врачи-инфекционисты пришли к выводу, что международные контакты на данный момент и так сведены к минимуму, потому не оказывают существенного влияния на развитие пандемии в нашей стране.

Фото: Pixabay.com

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