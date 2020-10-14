Европа приняла новые условия пересечения границ для туристов

Как уточнили эксперты, страны изменили условия пересечения внутренних границ. Будет внедрена так называемая система «светофора», согласно эти правилам европейские государства разделят на три группы — зеленую, оранжевую и красную. Зоны будут поделены в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Данные по пересечению границ будут появляться на сайте reopen.europa.eu и обновляться в еженедельном режиме.

Путешественники из зеленой и оранжевой зон смогут пересекать границы без ограничений. Живущие в красных и серых зонах обязаны пройти двухнедельный карантин или сдать тест на COVID-19 по прибытию.