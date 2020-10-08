Стало известно, закроют ли границы России из-за роста заболеваемости коронавирусом

Эксперты отметили, что гораздо большую опасность, нежели выезды за рубеж, представляют путешествия по России, так как нет ни одного субъекта федерации, где на данный момент нет зараженных. Также, по мнению, врачей, тех мер, которые сейчас принимаются для сдерживания пандемии, вполне достаточно и объявлять карантин и запирать людей по домам нецелесообразно. В то же время, как сообщает «Коммерсант», количество свободных коек в отечественных больницах стремительно сокращается, а нагрузка на центры КТ возрастает с каждым днем.

Напомним, что с момента начала пандемии в стране коронавирусом заболели 1 248 619 человек. За последние сутки выявлено 11 115 новых случаев, из них 3229 – в Москве, что, к слову, значительно лучше, чем сутки назад, когда было подтверждено 4082 инфицированных. Количество смертей достигло почти 22 тысяч, практически миллион человек полностью выздоровели.

Фото: depositphotos

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