Это официально: Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка

Слухи о беременности Анастасии Решетовой ходят уже довольно давно, однако 5 июня стало известно, что это правда. Тимати опубликовал несколько кадров из студийной фотосессии с возлюбленной, лаконично подписав их «BLACK STAR TEAM».
Похожий пост появился и в Instagram будущей мамы.
Отметим, будущий ребенок станет первым для 23-летней Анастасии Решетовой. У Тимати есть 5-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Больше об Анастасии Решетовой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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