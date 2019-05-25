Ханна рассекретила беременность Анастасии Решетовой?

Стоит отметить, что ранее Анастасия Решетова утверждала, что будет скрывать беременность по примеру многих коллег по цеху. «Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — отвечала модель на очередные поздравления.

Если все же слухи окажутся правдой, то Анастасия Решетова станет мамой впервые. У Тимати еще есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.