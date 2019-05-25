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Ханна рассекретила беременность Анастасии Решетовой?

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я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Певица рассказала об «интересном положении» возлюбленной Тимати.

Анастасию Решетову неоднократно подозревали в беременности — более того, стоит модели опубликовать в Instagram фото, скрывающее область живота, как сразу подписчики начинают поздравлять красавицу с грядущим пополнением. Масла в огонь подлила певица Ханна, рассказавшая во время церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV о том, кому следующему передаст коляску своей дочери. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал «Только никому».

Скриншот из Telegram-канала "Только никому"

Фото: Скриншот из Telegram

Стоит отметить, что ранее Анастасия Решетова утверждала, что будет скрывать беременность по примеру многих коллег по цеху. «Уважаемые, перестаньте писать мне про беременность. Неужели вы думаете, что я бы выставляла фото, где видно живот когда срок небольшой? Это лишь неудачный ракурс и одежда», — отвечала модель на очередные поздравления.

Если все же слухи окажутся правдой, то Анастасия Решетова станет мамой впервые. У Тимати еще есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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